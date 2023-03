Il Sassuolo rigenerato ritrova anche Ferrari

"Adesso dobbiamo utilizzare la sosta per ricaricarci e ripartire al meglio". Che il doppio impegno che attende il Sassuolo contro Torino e Verona ad aprile possa essere l’occasione per dare un’altra svolta alla stagione non sfugge, e piace pensare le due gare che attendono i neroverdi possano anche essere l’occasione, per Gian Marco Ferrari, di ritrovarsi del tutto dopo un periodo così così dal quale il centrale è uscito ritrovando la maglia da titolare e la fascia da capitano contro Roma e Spezia. Già: sei giornate, le prime sei del girone di ritorno senza di lui nell’undici iniziale, rappresentano un ‘unicum’ nella storia ‘neroverde’ del centrale difensivo, la cui parabola è un po’ quella di tutto il Sassuolo 202223, fatta di alti a bassi dai quali tanto Ferrari quanto i neroverdi sono riemersi. "Abbiamo usato la testa, abbiamo lavorato meglio e di più e siamo stati bravi a ritrovarci dopo un momento difficile", ha detto il capitano, ricordando come "quello che è successo, e sul quale qualche rimpianto c’è, ce lo siamo cercati noi". Riferimento evidente sia ad un girone di andata sottotono ("qualcosa – ha ammesso - ci ha girato male") che allo strepitoso ruolino di marcia del girone di ritorno "che ci dà entusiasmo e deve aiutarci a ripartire ancora meglio, senza smettere – avverte Ferrari - di lavorare con umiltà e sacrificio". Facile abbia messo l’una e l’altra, il difensore, anche al servizio di se stesso per andare oltre l’impasse che lo ha visto a lungo, prima del ritorno nell’undici titolare, coinciso con la vittoria dell’Olimpico, confinato tra la panchina e scampoli di gara, e non è escluso che proprio un periodo del genere lo abbia a suo modo aiutato, restituendo al Sassuolo il difensore affidabile e il leader che Ferrari ha sempre dimostrato di essere in questi suoi anni in neroverde. Come peraltro confermato dallo stesso Dionisi, che del capitano ha sempre tessuto lodi anche quando ha fatto altre scelte. "Resta un giocatore importante anche se gli è capitato di non giocare qualche partita da titolare. Per me – disse l’allenatore neroverde un mese fa - è più insostituibile quest’anno rispetto all’anno scorso. Una squadra non può precludersi dall’avere giocatori con l’atteggiamento giusto e Gian Marco è uno di questi". La conferma, fosse servita, è arrivata negli ultimi 180’, con il capitano neroverde di nuovo al ‘suo’ posto.

Stefano Fogliani