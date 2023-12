Il Sassuolo si attacca sempre di più a Berardi

Non il solito Berardi, quello di Udine, quasi inghiottito, per due terzi di match, dalla prova mediocre dei neroverdi. Ma il solito Berardi perché, anche se non brillantissimo, per l’ennesima occasione il genietto calabrese si è rivelato, a suo modo decisivo. I due gol di Udine, oltre a lucidarne le statistiche dal dischetto – 12 su 12 nel 2023, nessuno come lui nel 2023 – ne fanno anche il giocatore che ha preso parte a più gol (200 in totale, 122 reti e 78 assist) dell’attuale serie A, secondo solo a Immobile che tuttavia, come noto, non gioca esterno ma punta centrale e rispetto a Berardi ha 4 anni e 2 stagioni di A in più. Non solo: 9 reti in 13 partite, uno ogni 128’ giocati ne fanno anche il giocatore italiano che ha segnato di più in campionato, e lo attestano al secondo posto della classifica marcatori, dietro solo a Lautaro Martines. Decisivo sempre, insomma, l’attaccante calabrese, anche e soprattutto per un Sassuolo che non può prescinderne, come peraltro dimostrato dai numeri delle stagioni che hanno preceduto questa e soprattutto da questa, che lo ha visto, tra gol e assist, prendere parte alla metà dei 24 gol segnati dal Sassuolo. Che senza di lui in campo, tra l’altro non ha mai vinto: ha saltato le prime due di campionato, Berardinho, che hanno visto i neroverdi soccombere ad Atalanta e Napoli, e non c’era a Cagliari quando il Sassuolo è caduto di nuovo. Conti facilissimi da fare: con Berardi 13 gare, 16 punti, 23 gol fatti e 24 subiti, senzaa Berardi 3 partite, zero punti, un gol fatto – quello di Erlic a Cagliari – e sei subiti. Conta e non conta, a voler dettagliare, che mantenendo questa media gol Berardi chiude la stagione chiuderebbe la stagione con più di 20 gol (la sua miglior stagione dice 17, correva il 202021) ma conta piuttosto registrare l’indispensabilità di un giocatore del quale questo Sassuolo non può fare a meno.

E che risulta decisivo, come alla Bluenergy Arena, anche quando in incappa nella sua migliore partita. Dionisi, giustamente, ne sottolinea la capacita di determinare all’interno di un impianto di squadra dove di giocatori determinanti ce ne sono pochissimi, e altrettanto giustamente ricorda, lo ha fatto anche dopo la partita di Udine, come siano anche il gruppo e il collettivo a fare le fortune dei singoli, ma sicure mante non sfugge nemmeno a lui quanto il Sassuolo abbia bisogno di Berardi. E se fa due gol, come a Udine, in coda a partita così, non serve nemmeno che si tratti del miglior Berardi. Basta che in campo ci sia, Berardinho, ed il resto viene da sé…

Stefano Fogliani