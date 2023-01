Il Sassuolo va al ’Franchi’ per rialzare la testa

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

Cerca una scossa, il Sassuolo di scena oggi al Franchi di Firenze. Per la classifica, strinata da una serie ‘nera’ che ha visto la squadra di Dionisi vincere solo una delle ultime 8 gare disputate (solo il Verona ha fatto peggio), ma soprattutto per se stesso, dal momento che lo stop contro la Samp ha deluso i più. A partire da quel Dionisi che nel dopogara non ha nascosto il disappunto per la superficialità con cui la squadra va in campo e avrà il suo daffare, anche oggi, a far quadrare il cerchio, stante anche l’incognita Berardi, che ha lasciato il campo nel finale della gara contro i blucerchiati ("affaticamento", ma oggi dovrebbe esserci) la prima diagnosi e solo oggi si valuterà se rischiare o meno. I viola, rispetto al Sassuolo, hanno cominciato l’anno appena meglio che i neroverdi – un pari contro il Monza – ma tra chi sta meglio nessun dubbio e visto il rendimento recente dei neroverdi non rileva nemmeno che a Firenze il Sassuolo faccia punti, ininterrottamente, dal 2017. La squadra che ha dato strada alla Samp è capace, suo malgrado, si sovvertire statistiche ben più solide.

Qui Firenze. "Il Sassuolo può mettere in difficoltà chiunque". Vincenzo Italiano non si fida dei neroverdi, e alla vigilia non lo nasconde, aggiungendo come ci tenga a regalare ai tifosi ("la nostra gente ci carica") la prima soddisfazione del 2023. Il rientro di Gonzalez gli garantisce una carta in più da giocare, magari a gara in corso, mentre restano ai box Jovic e Mandragora: rispetto alla gara con il Monza spazio dal 1’ anche a Milenkovic in difesa, mentre in mediana, accanto all’ex Duncan, riecco dal 1’ anche Amrabat. Conferme in attacco anche per Cabral e Ikone, in ballottaggio ci sono invece Barak, Bonaventura e Saponara per due maglie.

Qui Sassuolo. Detto di Berardi, il dilemma è se chiedere uno sforzo in più, e annesso riscatto, a chi ha perso contro la Samp o cambiare quanto più si può. Probabile una via di mezzo, con avvicendamenti ragionati: Erlic per Tressoldi e Traore per Thorstvedt i più probabili, cui potrebbe aggiungersi il ritorno dal 1’ di Kyriakopulos. Gli altri verranno a gara in corso, quando le energie – si gioca a 72 ore di sitanza dall’ultima gara dopo 50 giorni di pausa – scemeranno. In preallarme ci sono Defrel, D’Andrea, Alvarez e, ci fosse bisogno di chili e centimetri per irrobustire una squadra non troppo fisica, Obiang.