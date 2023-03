Il secondo miglior Modena negli ultimi dieci anni in B

di Lorenzo Longhi

Il ritorno al successo contro il Pisa ha riavvicinato il Modena alla zona playoff, allontanandolo nel contempo dai playout: l’andamento a elastico delle squadre che si trovano nel gruppone centrale della classifica di questa Serie B vede oggi i gialli un po’ più su, ma è lecito immaginare che anche i mesi conclusivi del campionato saranno all’insegna dell’equilibrio, laddove bastano un paio di vittorie consecutive per sognare o, al contrario, due sconfitte di fila per doversi guardare le spalle.

Intanto, però, i numeri segnalano che, nelle ultime dieci stagioni di B disputate dal Modena (dal 2007-08 a oggi), la squadra di Tesser è seconda solo a quella che nel 2013-14 Walter Novellino condusse sino ai playoff, e ha un rendimento in linea, e invero anche un po’ superiore, a quello che vide i Modena 2012-13 (Marcolin-Novellino) e 2010-11 (Bergodi) finire nella zona sinistra della classifica. Il dato che conta è quello della media-punti: in 29 partite capitan Pergreffi e compagni hanno ora una media di 1.31, inferiore appunto solo all’1.52 del 2013-14, quando i punti furono alla fine 64 in 42 partite, ma superiore a tutte le altre otto versioni gialloblù prese in considerazione in questa statistica.

Se il Modena di Tesser manterrà il ritmo, la proiezione porta a circa 50 punti in 38 partite, meno in assoluto rispetto a gran parte dei gialli in tabella, ma va tenuto in considerazione che nelle altre stagioni di riferimento la B era a 22 squadre e dunque le partite in calendario erano 42, ovvero quattro in più. Tra l’altro, parliamo di una squadra che al campionato si è approcciata da neopromossa, a differenza delle altre, e anche questo è un aspetto da non sottovalutare nell’analisi dei dati. Il Modena attuale ha anche già fatto meglio degli ultimi due Modena visti in B (2014-15 e 2015-16) relativamente alle reti all’attivo. Sono infatti 39 i gol della squadra di Tesser sinora, vale a dire due in più rispetto a quelli che nell’intero campionato fecero registrare i gialli di Novellino (sostituito poi da Melotti) e quelli di Crespo (e quindi Bergodi, chiamato nella missione impossibile di salvare ciò che non era salvabile) i quali si fermarono a quota 37. Verosimilmente, di qui a fine torneo le cifre saranno superiori anche a quelle delle squadre di Bergodi e Apolloni.

Per quanto riguarda i numeri della retroguardia, è probabile che a fine maggio il Modena di oggi avrà numeri peggiori solo rispetto a quelli allenati da Novellino, la cui attenzione alla fase difensiva è sempre stata particolarmente significativa. Se è vero che i dati non dicono tutto, è vero altresì che qualcosa lo raccontano, ed è abbastanza per valutare quella attuale come una delle migliori stagioni della storia recente del Modena in cadetteria.