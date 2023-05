Il sogno azzurro di Rinaldi "Inizia un lungo viaggio"

di Alessandro Trebbi

Una storia che si sta per concludere, quella bella della Valsa Group 20222023, un’altra che sta per iniziare e il protagonista si augura che sia molto lunga. Tommaso Rinaldi sta per congedarsi, per questa stagione, da Modena Volley, ancora una o al massimo due partite da giocare, chissà, magari con la formazione titolare, quella che ha conquistato la Coppa Cev esattamente un mese fa, e poi si aggregherà al gruppo azzurro del ct Fefé De Giorgi, per la prima convocazione personale in Nazionale seniores. "Un grande orgoglio" il commento dello schiacciatore numero 90 della Valsa Group.

Rinaldi, come ha reagito quando le è arrivata la notifica della convocazione?

"Una reazione di grande felicità da parte mia. E di orgoglio, un orgoglio che deriva da quello che sono riuscito a fare in questa stagione. Il mio pensiero è che con la Nazionale sono soltanto all’inizio, sarà un’estate molto lunga e molto impegnativa. Sono però anche sicuro che sarà ricca di soddisfazioni". Un’avventura che inizierà con Sanguinetti e Sala, suoi amici da una vita...

"Non era sicuro che fossimo convocati tutti e tre, sia io che Giovanni e Lorenzo. Per questo la nostra avventura sarà qualcosa di ancora più speciale, tre giocatori giovani di Modena Volley che vestono l’azzurro, siamo felicissimi. Affrontare questo viaggio con loro sarà ancora più bello".

Torniamo alla stagione e al play off quinto posto. Siete contenti per la semifinale?

"Eravamo carichi per Verona, una partita speciale perché eravamo consapevoli che sarebbe stata l’ultima in casa con tutto il carico emotivo che si poteva portare dietro e che conoscete. Volevamo vincere e andare in semifinale".

Una semifinale proibitiva, a Perugia?

"Scendiamo in Umbria per giocarcela come abbiamo fatto su ogni campo per tutta la stagione. Vedremo cosa succederà". Tornerà in campo la formazione titolare?

"Oddio, onestamente non lo so. Però l’unica partita che abbiamo vinto nel gironcino all’italiana è stata con Salsi al palleggio, Sala opposto, con Sanguinetti, Bossi e tutti loro. Saremo comunque competitivi, sia con la formazione titolare della stagione sia con la formazione delle ultime uscite, perché le energie fisiche e mentali, alla fine, si bilanciano tra prima e seconda squadra a questo punto della stagione, forse i giovani oggi hanno qualcosa in più da dare a livello anche mentale".