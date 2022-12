Il ‘solito’ Berardinho ora cala il poker

di Stefano Fogliani

Fa poker, Beradinho. Per il quarto anno consecutivo è l’attaccante calabrese il ‘neroverde dell’anno, ovvero il giocatore del Sassuolo che ha raccolto la media voto più alta nel corso dell’anno solare. Le pagelle sono, ca va sans dire, quelle del Carlino, e il dato aggregato lungo le 34 gare di campionato giocate dai neroverdi non prescinde da quello che è il suo giocatore di maggior talento. Capace di vincere anche nel 2013 e nel 2015, e stabilmente al primo posto dal 2019 ad oggi . Ha fatto di tutto per trattenerlo, negli anni, la dirigenza, e con il rinnovo contrattuale perfezionato in estate ne ha fatto la bandiera e il simbolo del Sassuolo che da dieci stagioni gioca nella massima serie. Lui ha ricambiato con numeri e record, e il primo posto anche in questo 2022 è logica conseguenza di un rendimento che lo ha reso indispensabile tanto a Di Francesco (179 gare, 58 gol), quanto a De Zerbi (39 gol in 96 presenze) e, da ultimo, a quel Dionisi (con il tecnico toscano le gare di Berardi sono 40, i gol 16) che non più tardi di qualche giorno fa ne ha rimpianto l’assenza – Berardi è stato fuori da fine agosto a metà ottobre causa infortunio – spiegando come "la sua presenza, essendo un giocatore che sposta tantissimo, resta fondamentale".

La top ten. Dietro a Berardi Maxime Lopez e Davide Frattesi: per entrambi stesso numero di valutazioni, media quasi simile, sufficientemente alta per portarli sul podio, di un’incollatura, a scapito di Consigli, che aveva vinto nel 2017 e nel 2018, piazzandosi poi secondo sia nel 2019 che l’anno scorso. Si conferma Ferrari, quinto in classifica con voto comunque sufficiente, e sale Traore, che si avvantaggia del girone di ritorno monstre della scorsa stagione, chiudendo da sesto mentre nel 2021 era rimasto fuori dalla top ten. Quello che non sfugge, nello scorrere le graduatorie, è tuttavia come il ‘nuovo’ Sassuolo stia pagando prezzo non indifferente alla transizione estiva, e lo si vede bene dando un’occhiata quelle che sono le valutazioni con le quali lasciano il segno tanto Giacomo Raspadori quanto Gianluca Scamacca, che guidano la classifica dei giocatori con meno di 20 valutazioni e la cui media stride con quella dei ‘nuovi’.

Vecchi e nuovi. Tra i volti nuovi che l’estate ha regalato ad Alessio Dionisi, oltre la sufficienza ci sono solo Martin Erlic e Armand Laurientè, a suggerire un mercato estivo che fin qua non sembra aver regalato al Sassuolo elementi sufficienti sui quali basare un salto di qualità ancora lontano dall’essere perfezionato.

Deludente, da questo punto di vista, la media-voto di Andrea Pinamonti, non sufficiente l’apporto di Thortsvedt, sufficiente ma poco utilizzato Alvarez, faticano anche, valutazioni alla mano, altri ‘nuovi’ che nuovi non sono ma non appaiono fin qua in linea con le aspettative o comunque non ancora ‘ambientati’ del tutto. Sotto la sufficienza, infatti, ci sono Harroui, ma anche Henrique per il centrocampo e Ceide per l’attacco, ad esempio, e l’apporto alla fase difensiva garantito fin qua da Tressoldi non è stato, fin qua, quello atteso. O meglio, valutazioni alla mano il centrale brasiliano ‘vale’ quanto Ayhan, ma gioca meno, e appena di più di quel Chiriches che i neroverdi hanno ceduto, senza troppi rimpianti, questa estate alla Cremonese. Così, paradossalmente, tra gli acquisti più azzeccati del ‘nuovo’ Sassuolo si piazza Luca D’Andrea, classe 2004. Se Berardi, ancora una volta davanti a tutti non stupisce, l’impatto del giovanissimo napoletano arruolato in cosra da Alessio Dionisi non si può dire non sorprenda.