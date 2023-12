Il successo del Formigine sfuma in zona Cesarini: finisce 3 a 3 dopo una girandola di emozioni

ZOLA

3

FORMIGINE

3

ZOLA: Roccia, Mannarino, Gamberini (46’ Barbieri), Marchesi Mar., Kourouma, Di Giulio, Marchesi Mat. (82’ Rimondi), Andrejic, Figliomeni (52’ Zattini) Margiotta, Baravelli (54’ Cugino). A disp.: Maiella, Fiore, Laguzzi, Oulai, Oppi. All. Zecchi

FORMIGINE: Cornia, Vacondio, Mondini, Caselli A. (89’ Marverti Lu.), Pappaianni, Ricaldone, Binini (80’ Iattici), Caselli M., Habib, Cremaschi, Digesu (83’Deri). A disp.: Migliori, Marverti Lo., Ashong, Restilli, Zanni, Teneggi. All: Sarnelli

Arbitro: Sapio di Cesena

Reti: 26’ Caselli A., 39’ Marchesi Mar., 61’ Margiotta, 65’ Mondini, 74’ Binini, 94’ Rimondi

Un gol al 94’ toglie al Formigine un successo d’oro. Al 26’ botta di Andrea Caselli che passa fra una selva di gambe. Al 39’ Ricaldone salva sulla linea e Marchesi pareggia. Al 61’ errore di Habib, Zattini per Margiotta che fa 2-1. Al 65’ punizione di Andrea Caselli e Mondini fa 2-2. Al 74’ Habib ruba palla a Marchesi e serve Binini che firma il sorpasso formiginese. Al 93’ miracolo di Cornia su Margiotta ma dal corner Rimondi pareggia. ALTRI. In Prima "D" Monteombraro-Atletico Spm 2-2, in Prima "F" Nonantola-Sala 2-2, in Seconda "E" Boiardo-Audax 2-1, in Seconda "F" V. Mandrio-Mirandolese 2-3, in Seconda "G" Valsa-Piumazzo 2-1, in Seconda "H" Sanmartinese-Rivara 2-2, in Terza "A" Prignanese-Magreta 0-3 e in Terza "B" Possidiese-Union 81 0-0.