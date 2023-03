Il super derby Vignolese-Cittadella finisce in parità

vignolese

1

cittadella

1

VIGNOLESE: Cinelli, Melli, Mekhchane, Vaccari (89’ Pescatore), Tedeschi, Dardani, Kane, Selim, Girotti, Iori, Radu (83’ Incerti). A disp.: Cavazza, Incerti, Lenzi, Zannoni, Barbolini, Semeraro, Diop, Benatti. All.: Perinelli

CITTADELLA: Chiossi, Sejdiraj, Boilini, Covili, Pappaianni Lenzi, Serra, Esposito Emanuel (64’ Cinquegrano), Vernia, Ridolfi, Cannoni, Conte (64’ Esposito Luca). A disp.: Galeazzi, Galanti, De Lucca, Gobbi, Parisi, Gollini, Pampaloni. All.: Cattani Arbitro: Bonioni di Reggio

Reti: 72’ aut. Chiossi, 83’ Cannoni Note: ammonito Iori

Pari giusto fra Vignolese e Cittadella che serve più ai rossoverdi (+3 sui playout) che agli ospiti, secondi da soli in attesa di Agazzanese-Borgo di oggi. Al 19’ Cinelli è attento su Conte. Al 47’ del primo tempo Cannoni manda alto dal limite.

Al minuto 46 punizione di Vernia, nel tentativo di spazzare Tedeschi devia sul palo poi la palla termina in calcio d’angolo. Al 69’ su corner stacca di testa Boilini, ma la palla esce a lato. Al 72’ la Vignolese, sugli sviluppi di un corner battuto dalla sinistra, passa in vantaggio: Chiossi, nel tentativo di respingere col pugno, colpisce male e la sfera beffardamente entra. Al 77’ Vernia cerca il pareggio su calcio di punizione dai venti metri, conclusione sul fondo. Gli uomini di Cattani agguantano il pari all’83’: Cannoni raccoglie dal limite una respinta della difesa e con un forte tiro infila alla destra di Cinelli.

Verdetti. Dopo il salto in Seconda del Limidi, oggi (tutti in campo alle 15,30) può arrivare un’altra festa. In Terza ’A’ infatti lo Zocca è a +4 su Eagles e Real Dragone: se vince sul campo del Real Modena e le altre due perdono (in trasferta con Bortolotti e Real Maranello) i biancoviola sono già in Seconda. Invece in Seconda ’F’ (3 gare alla fine) impossibile oggi la promozione per la Vis San Prospero (+4 sulla Villadoro, +6 su Medolla e Campogalliano) perché anche vincendo comunque dietro si affrontano Villadoro e Campogalliano.

d.s.