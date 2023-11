Il Terre di Castelli in semifinale

TERRE DI CASTELLI

2

CORREGGESE

1

TERRE DI CASTELLI: Auregli, Cornia, Hajbi (59’ Saccani), Carta (67’ Pigozzi), Dembacaj, Gozzi, Hoxha (84’ Ben Driss), Pampaloni, Stanco, Esposito E., Uhunamure (76’ Esposito L.). A disp: Venturelli, Gargano, Bruno, Prandini, Scarlata. All. Domizzi

CORREGGESE: Cipriani, Ghizzardi, Colombo (46’ Galli), Staiti, Bertozzini (66’ Simoncelli), Gigli, Quitadamo (46’ Ughetti), Galletti (78’ Candeloro), Mastaj (85’ Andolina), Luppi, Leonardi. A disp: Cavazza, Truzzi, Catellani, Cappelluzzo. All. Gallicchio

Arbitro: Mariano di Bologna

Reti: 13’ Pampaloni, 16’ Stanco, 93’ Leonardi

Note: ammonito Ughetti

Il Terre di Castelli centra la semifinale di Coppa di Eccellenza dove se la vedrà con una fra Montecchio, Zola e Gambettola (sorteggio nei prossimi giorni). Contro una Correggese in formazione tipo (oronero invece con qualche seconda linea) la gara si decide in un quarto d’ora. Al 13’ su angolo Pampaloni impatta benissimo e trafigge Cipriani. Subito dopo Dembacaj salva sul tiro di Mastaj e al 16’ Uhunamure semina due avversari e calcia di sinistro, Cipriani si oppone ma Stanco in tap in fa 2-0. Al 18’ Cipriani salva il tris su Hoxha, al 33’ Ghizzardi si vede respingere la conclusione dal palo. Nella riopresa Correggese pericolosa solo al 48’ con Mastaj che in girata impegna Auregli ed al 93’ quando Leonardi raccoglie una palla vagante in area locale per scaraventare da vero bomber in rete l’1-2 ma è tardi per la rimonta.