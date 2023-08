Il Terre di Castelli si aggiudica il torneo triangolare di San Felice

E’ stato il Terre di Castelli 1907 ad aggiudicarsi il triangolare giocato mercoledì sera al "Bergamini" di San Felice coi padroni di casa di mister Barbi e la Juniores Nazionale del Corticella. Nella prima sfida la squadra di Domizzi (domenica debutto in Coppa di Eccellenza in casa con La Pieve) ha piegato 1-0 il San Felice con la rete dell’ultimo arrivato Iori, nella seconda sfida gli oronero hanno battuto 6-0 la Juniores del Corticella con il tris di Pampaloni, poi Scarlata, Carrera e Stanco, quindi nell’ultima gara il San Felice (che invece domenica in Coppa di Promozione sarà di scena a San Martino sul campo della Quarantolese) si è imposto 2-1 sui baby bolognesi grazie alle reti di Mantovani e Bernabiti (il gol nella foto di Enrico Baraldini).

Terre di Castelli-San Felice 1-0 TERRE DI CASTELLI: Venturelli, Saccani, Hajbi, Carta, Gargano, Dembacaj, Hoxha, Uhunamure, Iori, L. Esposito. All. Domizzi SAN FELICE: Neri, Tudini, Tosse, Sarti, Ruopolo, Sentieri, Satbellini, Marchesini, Carpeggiani, Pellegrino, Suciu. All. Barbi.

Terre di Castelli-Corticella Juniores 6-0

TERRE DI CASTELLI: Grazia, Saccani, Ben Driss, Ferrari, Cornia, Massari, E. Esposito, Carrera, Stanco, Pampaloni, Scarlata. All. Domizzi. CORTICELLA JUN.: Albequerque, Gualandi, Venturi, Caruso, Sala, Carnevali, Mezazdri Majani, Bonini, Ghebreselassie, Valente, Cinti. All. Riccipetitoni.

San Felice-Corticella Juniores 2-1

SAN FELICE: Pivanti, Tudini, Mantovani, Iazzetta, Roccato, Munir, Gentile, Ermeni, Ndrejaj, Passerini, Bernabiti. All. Barbi. CORTICELLA JUN.: Cuccoli, Di Francesco, Seletti, Pinca, Parenti, Fiore, Gjoni, Ndreu, Bazzani, Manga, Deshkaj. All. Riccipetitoni