Il Terre fermato dai legni finisce ko

TERRE DI CASTELLI

1

FABBRICO

3

TERRE DI CASTELLI: Venturelli, Gargano, Saccani (58’ Hajbi), Ferrari (80’ Carta), Dembacaj, Massari, Hoxha, Pigozzi, Stanco (68’ Uhunamure), Pampaloni (46’ Iori), Scarlata (68’ L. Esposito). A disp: Grazia, Cornia, Bruno, Esposito E.. All. Domizzi

FABBRICO: De Prisco, Dodi, Pipoli, Bationo (88’ Volpini), Diaw, Aldrovandi, Minelli (83’ Barbieri), Faye, Zampino, Bassoli (85’ Gibertoni), Vita (62’ Ferrara). All. Cristiani

Reti: 28’ (rig.) Vita, 64’ (rig.) Bassoli, 69’ Faye, 70’ Massari

Due traverse e qualche decisione arbitrale contestata costano il primo ko alla Terre di Castelli. In avvio Scarlata fa tremare la traversa. Due minuti dopo Stanco spreca da due passi. Al 28’ Minelli per Zampino che incrocia in area le gambe di Massari, per l’arbitro è rigore che Vita trasforma. Prima del riposo seconda traversa colta da Scarlata. A inizio ripresa annullato per dubbio offside l’1-1 di Stanco, al 60’ fallo di Ferrari in area e secondo rigore che trasforma Bassoli. Al 69’ a centro area Faye insacca il 3-0, poi Massari accorcia le distanze con un colpo di testa.