Il ’Terre’ in casa è una sentenza. Il tap in di Esposito piega il Salso

TERRE DI CASTELLI

1

SALSOMAGGIORE

0

TERRE DI CASTELLI: Auregli; Gargano, Hajbi, Carta, Dembacaj, Gozzi, Hoxha, Bruno (84’ Andolina), Esposito (78’ Malo), Pampaloni (67’ Pigozzi), Scarlata (60’ Stanco). A disp. Venturelli, Cornia, Saccani, Ferrari, Uhunamure. All. Fila (Domizzi squalif.)

SALSOMAGGIORE: Menta, Dattaro (75’ Brunani), Kamisi (65’ Compiani), Furlotti, Morigoni, Orlandi, Ziliotti (84’ Brasacchio), Billone, Martinez, Berti, Yener (57’ Fanti). A disp. Aimi, D’Aversa, Pedretti, Lattuca, Picciotti. Allenatore: Ghia.

Arbitro: Rossi di Forlì

Reti: 28’ Esposito

Note: ammoniti Pampaloni, Hajbi, Dembacaj, Furlotti, Compiani, Billone

Al "Venturelli" il Terre di Castelli è una sentenza e con 7 vittorie in 8 gare la squadra di Domizzi resta terza a -5 dalla vetta. La gara si sblocca al 28’ grazie a Hoxha che va via a destra, cross su cui Bruno colpisce a colpo sicuro ma Menta su supera senza però potere nulla sul tap in di Esposito. Al 44’ lo stesso Esposito non finalizza al meglio un contropiede. Al 77’ il neo entrato Fanti scalda le mani di Auregli. Nell’infinito recupero, per gli infortuni senza conseguenze di Gozzi e Compiani travolto da Menta in una disperata uscita, le ultime emozioni. Al 49’ il nuovo acquisto Malo cerca l’eurogol con un pallonetto da fuori area che finisce sopra la traversa e due minuti dopo è il palo che dice no al tiro a giro dal limite di Stanco.