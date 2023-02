Il ’tesoretto’ del Modena per la salvezza: ora sono nove le squadre dietro ai gialloblù

Considerazioni... numeriche dopo la bella vittoria dei canarini venerdì sera al Braglia contro il Cagliari. I gialli con questi tre preziosi punti messi in carniere, continuano a viaggiare con la zona playoff a portata di vista ad occhio nudo; la cosa più importante che balza però agli occhi è che, guardando la classifica, la squadra di Tesser ha allungato di un punto sulla zona playout, lontana sei lunghezze, mentre le tre posizioni che condannano alla retrocessione sono a meno sette. E soprattutto che al momento i gialloblù hanno alle spalle ben nove formazioni. Non è vietato sognare, ovvio, ma per una squadra che ha come primo obiettivo dichiarato la permanenza nella categoria, quest’ultimo dato appare più che confortante. La classifica dice che il Modena, a quota 31, viaggia ora ad una media di 1,34 punti a partita, con una proiezione finale di circa 51; considerando che nella serie B dell’anno scorso ne sarebbero bastati 36 per la salvezza diretta (la Spal sestultima ne fece comunque 42), ci sarebbe da stare abbastanza tranquilli. Tutto vero, ma va detto che nella stagione passata le ultime cinque squadre si erano staccate notevolmente dal resto del gruppo e quindi la quota playout si era...