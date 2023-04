Il Torneo di Viareggio si tinge di neroverde

Sassuolo

2

Torino

1

SASSUOLO: Theiner, Cinquegrano, Corradini, Loeffen, Foresta, Lolli (29’ s.t. Rigo), Ajayi (8’ s.t. Caragea), Baldari (41’ s.t. Ackah), Parlato (29’ s.t. Rovatti), Mata, Loporcaro (8’ s.t. Piantedosi). All. Pedone (Zouaghi, Scacchetti, Henriksen, Petrosino, Okojie, Knezovic, Sandro, Fontana, Deri, Railian)

TORINO: Servalli, Gaj, Gallea, De Marco (1’ s.t. Dalla Vecchia), Corona (15’ s.t. Iacovoni), Ceica (1’ s.t. Barzago), Azizi (35’ s.t. Marchioro), Rettore, Makadji, Vaiarelli (15’ s.t. Perciun), Capac (35’ s.t. Giovannini). All. Asta

Arbitro: Ghersini di Genova (Raspollini, Saccenti)

Reti: 22’ p.t. Corradini, 27’ p.t. Capac, 32’ s.t. Baldari

Note: ammonito Gallea, rec. 1’ e 5’

Missione compiuta. L’under 18 del Sassuolo di Francesco Pedone si aggiudica la 73ma edizione del Torneo di Viareggio, centrando uno storico bis. Avevano già vinto, i neroverdi allora allenati da Cascione, la stagione scorsa, e ieri hanno offerto una replica che dà spessore – terza vittoria, al Viareggio, negli ultimi sei anni – al grande lavoro che il settore giovanile guidato da Francesco Palmieri sta facendo a più livelli. A fare le spese della buona vena del Sassuolo il Torino, che oppone buona organizzazione e altrettanto buona tecnica ai neroverdi, ma alla lunga si arrende alla squadra di Pedone che la partita la interpreta meglio dei granata, rendendosi pericolosa ben oltre le occasioni che l’hanno portata al gol. In vantaggio per primi con Corradini, bravo a sfruttare un calcio d’angolo, i neroverdi accusano infatti il ritorno dei granata, concretizzato da Capac nel giro di 5’, ma si riprendono praticamente subito, alzando i ritmi e insidiando a più riprese la porta avversaria. In evidenza soprattutto Mata e Baldari, che a lungo mettono alle corde la retroguardia granata ‘preparando’ il sorpasso decisivo. Che arriva tuttavia ‘solo’ al minuto 77: ancora un corner decisivo, che Baldari capitalizza firmando una rete che toglie dai giochi i granata. Imprecisi e poco lucidi negli ultimi assalti, complice anche la solidità e la buona gestione della manovra che accompagnano invece i ragazzi di Pedone indenni oltre il quinto minuto di recupero. E consegnano loro il trofeo "che ci premia – dice il tecnico neroverde – non solo per come abbiamo affrontato questa partita piena di insidie, gestendola al meglio anche dal punto di vista mentale, ma soprattutto per quanto siamo cresciuti durante questo torneo".

s. f.