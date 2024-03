Il traffico verso la zona playoff sta aumentando

Pressione, di quella buona, deve esserci. Purché non sfoci nel classico nervosismo e nella fretta di voler vincere. Sgombriano il campo da ogni equivoco, i 90 minuti di quest’oggi valgono tanto, tantissimo. Sia perché il Modena non vince dal 27 gennaio (e le vittorie sono state 2 in 16 gare), sia perché adesso la volata ad un posto nei playoff si è fatta croccante per chi la vede da casa e trafficata per chi la vive sul campo.

E quante volte si è detto che i canarini avrebbero dovuto, prima o poi, dimostrare di poterci stare in questa bagarre iniziando a lanciare segnali chiari a chi lotta insieme a loro? Tante, troppe. Nel calcio, sfortuna o fortuna ricoprono un ruolo non decisivo. Il concetto ci aiuta a mettere da parte il ko con la Cremonese che, in realtà, nasconde i soliti difetti della formazione di Bianco, lui stesso onesto nell’ammettere che l’incornata di Bianchetti non è stata questione di cattiva sorte. Ma di incapacità di realizzare le occasioni create, in primis. La Feralpi ha bisogno di punti e gioca con un 3-5-2 che si preannuncia roccioso, almeno nell intenzioni. Storia che si ripete dopo aver visto giocare a Modena lo Spezia, motivo per il quale l’idea di Bianco potrebbe essere quella di schierare il doppio trequartista, come accadde coi liguri, per sfruttare il gioco tra le linee e scardine il muro avversario, con le prerogative dello strappo e dell’azione rapida. Caratteristiche che appartengono a Palumbo e Duca, tanto per intenderci. Il loro impiego dietro all’unica punta che potrebbe essere Strizzolo (Gliozzi è ok ma siederà in panchina) vedrebbe l’inserimento dell’equilibratore Magnino al fianco di Gerli, necessario proprio per non allungare troppo i reparti e farsi trovare scoperti in eventuali contropiedi. Ponsi potrebbe tornare a destra, Corrado a sinistra e dunque Riccio si rivedrebbe schierato nei 3 di difesa, con Zaro e Cauz. Ipotesi che troveranno conferma solo tra qualche ora, non dimenticando che Bianco ha alternative come Abiuso, Bozhanaj o Tremolada. A proposito di quest’ultimo, non è stato messo da parte. Sono fasi del rapporto, verrebbe da dire se parlassimo di una coppia. E come ogni rapporto, è importante attendere una dimostrazione d’affetto decisiva. Tradotto in termini clacistici, Tremolada dovrà tornare a convincere di Bianco di poter essere uomo in più e non in meno. Prima, però, il Modena ha bisogno di vincere. La storia è piena di stagioni compromesse nonostante le belle premesse. Poi, ci sarà tempo di riflettere su tutto quanto.

Alessandro Troncone