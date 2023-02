Il traguardo: duemila volte Modena Volley

di Riccardo Cavazzoni Alzi la mano chi sa dire che cosa leghi il 16 ottobre del 1968 a questo 12 febbraio. Probabilmente sono pochissimi, ma queste due date sono legate da una striscia di duemila partite, tutte le partite che il Modena Volley ha disputato in manifestazioni ufficiali, con le sue denominazioni sociali che si sono succedute in questi anni, da Gruppo Sportivo Panini all’inizio, poi Daytona Volley, quindi Pallavolo Modena, passando anche per Modena Volley Punto Zero. Duemila. Tante sono infatti le gare ufficiali disputate dal club gialloblù dalla data d’esordio nel campionato di serie A della stagione 196869, conquistata dalla nuova società modenese che, sulle ceneri del Menegola, e nel ricordo dell’Avia Pervia, il professore Franco Anderlini, ed il Commendator Giuseppe Panini avevano creato per riportare Modena ai vertici della pallavolo italiana, ed europea. Per arrivare alla cifra tonda di oggi contro Taranto sono state conteggiate tutte le gare delle tredici manifestazioni a cui il club ha preso parte, dal Campionato, che ne occupa la maggior parte, con 1.560 partite giocate tra serie A, come si è chiamato il campionato fino alla stagione 197677, e serie A1, alle coppe ’italiane’, con 175 presenze tra Italia e SuperCoppa Italian....