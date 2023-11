Il trio romanista che veste neroverde

Tutti e tre, probabilmente, hanno sognato di essere parte integrante della Roma, di far parte della next generation giallorossa. Invece no, invece niente: Matiás Viña, Cristian Volpato e Filippo Missori hanno ballato in zona Olimpico sino a quando hanno potuto, sino a quando il club ha deciso che il loro futuro, almeno quello immediato, non era lì. Così, dalla scorsa estate fanno parte dell’organico del Sassuolo, i cui diretti rapporti di mercato con la Roma sono da anni strettissimi – a puro titolo di esempio e a prescindere dalle formule si possono ricordare Antei, Pellegrini, Defrel, Marchizza, Politano, Frattesi – e che, in genere, ha avuto modo anche di fare affari a rivendere gli ex, dopo averli valorizzati. È un po’ quello che il Sassuolo sta tentando di fare oggi con Cristian Volpato e Filippo Messori. Volpato (14 presenze e 2 reti in giallorosso, classe 2003, rilevato per 7,5 milioni) in neroverde è sinora sceso in campo 6 volte tra campionato e coppa, una sola da titolare, col Cosenza in Coppa Italia, servendo l’assist per il gol di Mulattieri. Troppo poco per dare un giudizio: di sicuro Dionisi lo tiene d’occhio, ma c’è molto da lavorare. Missori, classe 2004 costato 2,5 milioni, invece, è per ora ai margini: un tempo con l’Atalanta in agosto poi solo panchina in campionato, mentre in Coppa ha giocato spiccioli di partita col Cosenza e tutti i 120’ con lo Spezia, senza scivoloni. Entrambi, però, devono entrare pienamente nel sistema Sassuolo: hanno tempo, ma serve pazienza. Diverso è il discorso relativo a Viña. L’uruguaiano, acquistato dalla Roma nel 2021 per 13 milioni, dopo un totale di 44 presenze in giallorosso era stato ceduto lo scorso gennaio in prestito al Bournemouth, che aveva poi scelto di non riscattarlo, quindi a luglio al Sassuolo, sempre a titolo temporaneo e con diritto di riscatto a favore dei neroverdi fissato a 10 milioni.

Il 26enne mancino ben difficilmente tornerà a Roma: il club capitolino ha ritenuto che il Sassuolo fosse la squadra giusta per rivalutarlo e cederlo definitivamente poi proprio ai neroverdi o ad altri club interessati, se non avvenisse il riscatto. Viña ha disputato sinora 14 presenze complessive (13 in campionato e una in Coppa Italia), di cui 12 nell’undici iniziale, per 954 minuti. Abbastanza, insomma, ma il giudizio non è univoco: il difensore è parso altalenante almeno quanto il Sassuolo. Per dire: si è ampiamente salvato mentre la squadra sbandava a Frosinone, si è perso con la Salernitana, è stato più che rivedibile con Inter e Juventus nonostante i successi, bene col Bologna e a Empoli – dove Dionisi l’aveva tenuto inizialmente in panchina – il suo ingresso ha dato una marcia in più alla squadra.