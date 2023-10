Il Venezia costringe il Parma alla prima sconfitta. Oggi si giocano Como-Cremonese e Spezia-Pisa

In attesa delle due gara di oggi pomeriggio, Como-Cremonese e Spezia-Pisa (questa gara al Manuzzi di Cesena) che si giocheranno alle 16.15, dopo l’inedito derby di venerdì tra Brescia e Feralpi Salò terminato in parità, con le rondinelle che hanno raggiunto i verdeblù solo nel recupero, ieri oltre a Modena-Palermo si sono disputate altre sei partite.

Nel big match della giornata il Venezia, che giusto una settimana fa è uscito vincitore dal manto erboso dello stadio Braglia, ha inflitto la prima sconfitta stagionale al Parma per 3 a 2, al termine di un confronto spettacolare, mentre una Ternana in crescita ha pareggiato 2-2 in rimonta sul terreno del Cittadella. Pareggio anche in Ascoli-Sampdoria (1-1), con i blucerchiati che non vincono dalla prima giornata, e tra Reggiana e Bari (1-1) al Mapei con i pugliesi all’ennesimo match nullo della stagione. Un sempre più sorprendente Catanzaro si sta confermando matricola terribile passando a Bolzano (0-1) sul campo del Sudtirol grazie ad una rete del solito Iemmello, mentre è stata nettissima l’affermazione del Cosenza (3-0) su un Lecco sempre più giù in classifica. Un solo punto sinora in carniere per i blucelesti, quello conquistato al tra l’altro al Braglia, con la panchina di Foschi che potrebbe cominciare a vacillare.

Per quel che riguarda il Modena, dopo la sosta altri due impegni tosti. Sabato 21 si va in trasferta a Bari mentre martedì 24 alle 18.30 si recupera la partita in casa del Brescia. Altri due big match, insomma.