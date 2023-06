Il Volley Modena annuncia Rocca

Il Volley Modena di B1 femminile ha annunciato il nuovo libero, che sarà la lombarda Anna Rocca (foto), 21 anni il 17 giugno, in arrivo dell’Oro Cash Picco Lecco, con cui ha conquistato una concreta salvezza, e contribuito l’anno precedente alla promozione dalla serie B1. Cresciuta nella ’cantera’ del Vero Volley Monza, nell’ultimo campionato di A2 ha chiuso all’ottavo posto assoluto come ricezione ed efficienza, rappresentando un bel punto di partenza per la costruzione del gioco di Bubu Lancellotti. Quello di Rocca non è stato l’unico annuncio ufficiale di ieri, visto che la Kerakoll Sassuolo ha dato conferma alla notizia pubblicata ieri su queste colonne, dell’approdo di Pupo Dall’Olio sulla panchina dell’Ambiziosa Kerakoll Sassuolo: l’ex tecnico della Stadium Mirandola arriva con un contratto biennale, opzione sul terzo, in una società che dichiaratamente punta alla A3 nel giro di tre anni.

r.c.