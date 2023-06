Il Volley Modena fa un altro colpo: Giulia Bartesaghi

Comincia a prendere forma definita il Volley Modena che parteciperà al campionato di B1 femminile: dopo gli arrivi di Federico Di Toma in panchina, e di Bubu Lancellotti e Giulia Bozzoli dal Montale, e di Anna Rocchi come libero, ieri il club gialloblù ha annunciato un altro colpo per l’attacco modenese, portando sotto la Ghirlandina la schiacciatrice Giulia Bartesaghi, classe ’98, alta 1,86, che l’anno scorso ha conquistato la salvezza in A2 ad Offanengo. Per quanto molto giovane, la Bartesaghi vanta comunque un curriculum quanto mai nutrito, con le ultime quattro stagioni giocate in A2 anche a Brescia, dove aveva vinto la Coppa Italia, Talmassons e Baronissi, e prima ancora un paio di esperienze in A1 a Brescia ancora ed a Legnano: l’anno scorso a Gennaio, la Bartesaghi era entrata nel mirino dei dirigenti della Bsc Sassuolo che cercavano una sostituta della Pomili infortunata, ma poi non se ne fece nulla, anche se evidentemente la lecchese aveva la pallavolo modenese nel destino.

r.c.