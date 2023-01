"Impensabile giochino sempre gli stessi"

Un fine partita caldissimo, coi gialloblù inferociti per l’arbitraggio e anche alcuni diverbi sotto rete al saluto finale con giocatori e allenatore degli avversari. Sicuramente la direzione di gara ha scaldato gli animi in un match tosto che Modena ha raddrizzato parzialmente. I commenti finali sono affidati a coach Andrea Giani, che ci tiene subito a scacciare le preoccupazioni sull’eliminazione della scorsa stagione: "Non c’erano i fantasmi di Tours – racconta il tecnico a fine partita – ogni stagione ha la sua storia e questa è diversa. Sicuramente sapevamo delle difficoltà che ci poteva mettere di fronte questa partita, perché il Luneburg è una squadra che gioca. Abbiamo saputo stare dentro queste difficoltà ma non abbiamo saputo vincere la partita. Quello che è accaduto in campo ce lo dobbiamo portare dietro e sapere che in certi ambienti bisogna conviverci". Il riferimento è agli arbitri e a una direzione di gara che ha sbagliato spesso e volentieri (più spesso contro Modena) e che ha perso completamente il controllo del match: "Sì, in queste partite e in questi campo dove non c’è il videocheck sappiamo che devi fare tre o quattro punti in più a set per portarlo a casa, ed è una cosa che non ti deve dare fastidio". Infine Giani risponde alla critica sul turn over del primo set: "Per i cambi, noi abbiamo bisogno che i giocatori si prendano più spazio, non possiamo pensare di giocare due partite alla settimana sempre con quei sei giocatori. Non possiamo andare avanti con soli sette giocatori".

a.t.