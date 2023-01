Impresa Carpi a Bolzano la firma è di Kasa

Dopo 8 mesi la Pallamano Carpi vince in trasferta e il 35-34 ottenuto a Bolzano è un colpo grosso per i ragazzi di Serafini, che salgono al quart’ultimo posto in solitaria. A decidere è stato un gol sul fil di sirena di Kasa, dopo una partita sempre in equilibrio sul campo di una delle corazzate di Serie A Gold. Per 16’ si era rimasti in parità (9-9), poi Bozen scappa sul 13-10 (20’), virando a +2 al riposo (19-17). Nella ripresa Carpi va anche sul +2, poi nel finale viene raggiunta, ma all’ultimo assalto Kasa firma il colpaccio. CARPI: Carabulea 6, Mejri 1, S. Serafini, Soria 7, Nocelli, Kasa 7, Coppola 6, Se. Haj Frej, Sa. Haj Frej, Dalolio, Sortino 5, Ceccarini 2. All. D. Serafini.

Serie A2. Niente da fare per la Pantarei Italia Modena, sconfitta nettamente a Cingoli dalla capolista 39-18 (17.4 primo tempo).

Modena: Fiorini, Vaccari, Spelta, Stallo 1, Martinelli 1, Pugliese 5, Prandi, Boni 1, Morselli 3, Terrasi 5, Berbnardi, Pollastri, Petrillo, Caretti, Ben Henia 2, Zoboli. All. Sgarbi.