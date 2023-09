Impresa Castelfranco. Rimonta 3 gol in un tempo

NIBBIANO

3

V. CASTELFRANCO

3

NIBBIANO: Murriero, Boccenti (32’st Castellana), Bernardi, Vingiano, Pinton, Fogliazza (1’st Celotti), Lancellotti, Jakimovski (27’st Baldini), Grasso, Michelotto (44’st Compaore), Ababio. A disp: Valizia, Borsatti, Ferro, Minasola, Monopoli. All: Volpi. V.

CASTELFRANCO: Gilbertini, Zironi (1’st Casarano), Marconi, Barbolini (1’st Mantovani), Fiorentini, Palmiero, Timperio (1’st Di Marcello), Nait Janane (35’st Cantarello), Bertetti, Giordano, Ferrara (41’st Barani). A disp: Cavallini, Laruccia, Pepe, Raspadori. All: Cattani

Arbitro: Gippetto di Reggio Emilia

Reti: 13’ Michelotto, 22’ (rig.) Grasso, 44’ Vingiano, 8’st Bertetti, 21’st Marconi, 38’st Casarano

Note: ammoniti Jakimovski, Vingiano, Nait Janane, Bernardi, Murriero, Grasso, Palmiero, Ababio, Ferrara

Incredibile a Borgonovo, dove il Castelfranco fa 3-3 dallo 0-3. Al 13’ Michelotto di destro fa 1-0. Al 22’ Fiorentini stende in area Grasso e trasforma il rigore. Al 44’ Vingiano mette dentro in tap in il cross di Grasso. Cattani cambia tre pedine e la Virtus fa il miracolo. Bertetti accorcia subito, poi Murriero frana in area su Ferrara, rigore che Bertetti spara sul palo e sulla ribattuta Marconi segna. Al 38’ tiro senza pretese di Casarano che beffa Muriero.