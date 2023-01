Impresa dei ragazzi di Bigica Roma battuta in casa con un poker

ROMA: Baldi; Louakima (1’ s.t. D’Alessio), Pellegrini (25’ s.t. Silva), Chesti, Falasca (14’ s.t. Oliveras); Pisilli, Faticanti (25’ s.t. Ivkovic), Pagano; Cassano, Majchrzak, Cherubini (14’ s.t. Costa). All. Guidi (Del Bello, Foubert-Jaquemin, Vetkal, Padula, Codina, Misitano, Ruggiero, Ciuferri, Graziani)

SASSUOLO: Zacchi; Mandrelli (38’ s.t. Cinquegrano), Cannavaro, Miranda, Ryan; Kumi (47’ s.t. Lolli), Touré (27’ s.t. Leone), Abubakar; D’Andrea (27’ s.t. Mata), Russo (47’ s.t. Sasanelli), Bruno. All. Bigica (Theiner, Loeffen, Pieragnolo, Baldari, Foresta, Corradini)

Arbitro: Emmanuele di Pisa (Croce, Casarano)

Reti: 26’ p.t. Bruno, 43’ p.t. Pagano (rig.), 3’, 16’ e 24’ s.t. D’Andrea.

Note: ammoniti Faticanti, D’Alessio, D’Andrea, Pagano, Kumi.

Confeziona l’impresa che non ti aspetti, il Sassuolo Primavera, battendo a domicilio la capolista Roma e issandosi con questa bella vittoria al secondo posto in classifica.

Dopo un primo tempo chiuso sull’uno a uno, con i giallorossi che su rigore riacciuffano i neroverdi, in vantaggio per primi con Bruno, in cattedra sale D’Andrea – classe 2004, l’attaccante napoletano ha già debuttato in A con Dionisi - che con la sua tripletta cambia la partita e regala alla primavera neroverde una vittoria netta nelle proporzioni e di prestigio vista la caratura dell’avversario.