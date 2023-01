Impresa Materials, espugnata Cremona

D&A ESPERIA

0

BSC MATERIALS SASSUOLO

3

D&A ESPERIA : K. Kullerkann 7, Buffo 1, Mennecozzi 1, Landucci 1, Coppi 2, Piovesan, Ferrarini 5, Rossini 9, L. Kullerkann 8, Giacomello, Balconati 1, Zampedri. All.: Magri

BSC MATERIALS SASSUOLO: Civitico 7, Martinez 13, Pistolesi 15, Busolini 11, Manfredini 10, Bondavalli, Scacchetti 3, Pelloni, Vittorini, Dhimitriadhi, Masciullo, Luna. All.: Venco

ARBITRI: Giulietti, Manzoni

NOTE – Parziali: 17-25, 23-25, 15-25

Grande successo per la BSC Materials Sassuolo che espugna con un perentorio 3-0 il Pala Radi nella terza giornata di ritorno. Partita da applausi per le ragazze sassolesi, che dominano la contesa e colgono tre punti molto importanti per la classifica.

LA GARA. Nel primo set parte subito forte Sassuolo, trascinata dal trio Busolini, Pistolesi e Martinez: dopo un iniziale equilibrio, la formazione ospite prende il comando delle operazioni sfruttando a dovere il servizio con Manfredini e Scacchetti. Cremona non trova il bandolo della matassa commettendo diversi errori, consentendo alla BSC Materials di piazzare l’allungo decisivo e salire comodamente sullo 0-1 (17-25) con le giocate di Civitico sugli scudi.

Il secondo set si apre con le padrone di casa volenterose di reagire con Rossini, ma Sassuolo è brava a restare sul pezzo. Busolini e Pistolesi non sbagliano un colpo, regalando un nuovo vantaggio alla BSC Materials che appare padrona del campo anche in difesa. Cremona, però, non molla e si affida ancora a Rossini per mantenersi in scia. L’equilibrio torna a regnare sovrano, trascinandosi così agli scambi conclusivi: Sassuolo non indietreggia di un centimetro, aggiudicandosi anche il secondo parziale sul 23-25.

Nel terzo set, con le spalle al muro, Cremona parte forte e sale sull’8-4 con il duo Kullerkann. Ancora una volta, però, Sassuolo è formidabile nel superare il passaggio a vuoto e riparte con forza: maxi-parziale firmato da Pistolesi, Manfredini e Busolini che spaccano in due la partita e regalano l’11-17 alle ospiti. Negli ultimi scambi Cremona prova a risalire, ma si stampa contro la difesa sassolese che suggella il definitivo e meritato 0-3 sul 15-25.