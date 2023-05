In 300 al Miglio delle Stelle La staffetta è in notturna

L’edizione 29 del Miglio delle Stelle è stata graziata dal meteo ed ha confermato gli usuali livelli di partecipazione, con circa 300 atleti in gara.

Il Miglio è staffetta notturna di tre frazionisti, ognuno dei quali percorre un miglio – 1609 metri – attorno al castello di Formigine. Una gara tirata al massimo, da finire con la bava alla bocca. Sono state 57 le staffette intervenute e non è mancato il prologo dei giovanissimi su distanze diverse; purtroppo le defezioni in questo gruppo, dovute al timore per problemi meteo e strade, non sono state poche. In campo femminile si è imposta in 16’08’’ la staffetta ’all stars’ composta da Francesca Giacobazzi, Laura Ricci e Francesca Cocchi; avvincente la sfida con la seconda staffetta, quella dell’Atl.85 di Faenza, composta da Gloria Venturelli, Nadiya Chubak e Fiorenza Pierli, staccata alla fine di solo 5 secondi. Terzo il team Fratellanza composto da Aurora Imperiale, Martina Cornia e Badiali Francesca (finale 16’16’’). In campo maschile domina la staffetta CorradiniFratellanza che conquista il primo posto con Riccardo Agazzotti, Marlon Bettuzzi ed Alessandro Pasquinucci; il terzetto ha chiuso in 13’38’’ staccando di 8 secondi il team Corradini di Federico Rondoni, Jose’ Catelani e Mattia Marazzoli. Terza in 14’04’’ la staffetta della Fratellanza di Leonardo Diniso, Matteo Costa e Cesare Taglini. Ecco ora i giovanissimi che si sono aggiudicati le loro gare, in attesa di vederli crescere in età e valore. Esordienti 5: Gloria Caputo (Spilambertese), Matteo Fiorini (Fratellanza); Esordienti 8: Matilde Micheli (Patria Carpi), Edoardo Della Porta (Spilambertese); Esordienti 10: Matilde Romani (Atl.Frignano), Gabriele Squatrito (Patria Carpi) Ragazzi: Ludovica Cintori (Atl.Frignani), Riccardo Spagnolini (Pentathlon) Cadetti: Giulia Ingrami (RCM), Mirco Magetti (Atl.Frignano).

Segnaliamo infine che fra tutte le corse inizialmente previste per il fine settimana confermata è solo Corriformigine alla Bertola di Casinalbo questa mattina, che distribuirà parte del ricavato a favore dei comuni alluvionati, come pure farà la Formiginese, organizzatrice del Miglio. Giuliano Macchitelli