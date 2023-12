In 450 al Trofeo Cittadella. Spettacolo al parco Ferrari

Per il giorno dell’Immacolata l’appuntamento di corsa è con l’imperdibile Trofeo Cittadella del Parco Ferrari, giunto alla sua edizione numero 51, ultima prova del campionato provinciale di corsa campestre. Un evento da sempre legato al nome di Gianni Ferraguti ed al suo mitico "Mollificio Cittadella", ora parte integrante della Fratellanza; in una cornice, quella del parco Ferrari, ideale per questo genere di corse. Nonostante il freddo e la pioggia, che alle campestri è quasi gradita e che spesso ha accompagnato il trofeo Cittadella, sono stati ben 451 gli atleti che, suddivisi in 7 partenze con 7 distanze diverse (dai 500 metri degli Esordienti ai 5 km. di Junior, Senior e Master M.), si sono dati battaglia per conquistare punti preziosi per la gara e per la classifica finale del campionato. È stato un susseguirsi ininterrotto di partenze e scatti, uno spettacolo che ha fatto – parzialmente – dimenticare il meteo avverso ai numerosi presenti. Ecco i vincitori della prova modenese, sesta ed ultima del Campionato provinciale unitario: Esordienti 5: Gloria Caputo, Axl Zanichelli. Esordienti 8: Noryane Hayar, Aaron Accorsi. Esordienti 10: Allegra Iori, Diego Azzolini. Ragazzei: Emi Accorsi, Daniel Milo. Cadettei: Giada Margherita Ligorio, Matias Costi. Allievei: Marta Bazzani, Gian Luca Brintazzoli. Junior: Rebecca Mosca, Giacomo Giglioli. Senior: Martina Cornia, Davide Uccellari. Amatori F: Giorgia Nori. Amatori A: Andrea Baruffaldi. Amatori B: Giancarlo Bonfiglioli. Amatori C: Maurizio Gentile. Ed ecco gli atleti che, grazie ai risultati ottenuti a s.Vito, s.Felice, Sassuolo, Pavullo, s.Martino Spino ed ora a Modena, si sono laureati campioni provinciali 2023 di corsa campestre, nelle diverse categorie: Esordienti 5: Gloria Caputo, Axl Zanichelli. Esordienti 8: Matilde Micheli, Samuele Cordedda. Esordienti 10: Matilde Romani, Diego Azzolini. Ragazzei: Valentina Muzzarelli, Daniel Milo. Cadettei: Giada Margherita Ligorio, Jacopo Costanzini. Allievei: Laura Bazzani, Dauda Yussif. Junior: Rebecca Mosca, Paolo Zanni. Senior: Giada Fuligni, Andrea Trenti. Amatori F: Erica Guigli. Amatori A: Andrea Baruffaldi. Amatori B: Alessandro Bianchi. Amatori C: Paolo Cavazzuti. Per quanto infine riguarda la classifica finale delle società, La Fratellanza si aggiudica il titolo provinciale grazie al primo posto conquistato nella affollata categoria giovanile; alla Polisportiva Castelfranco, seconda società assoluta, rimane il primato nella categoria assoluti; al terzo posto è l’atletica Frignano; la polisportiva Spilambertese poi la spunta per il quarto posto per un soffio sull’Olimpia Vignola. Una menzione particolare va a Fabio Marri, classe 1950, che chiude la classifica ma sarà al via della maratona di Reggio fra soli due giorni.

Giuliano Macchitelli