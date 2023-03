In B scontro al vertice tra Mirandola e Correggio

Ferma la A2 di hockey Pista, che gioca solo un paio di recuperi i cui risultati interessano la capolista Symbol Amatori, fari puntati sul torneo di serie B, dove alle 18 al PalaSimoncelli di Mirandola, si gioca lo scontro al vertice del girone B, tra la Pico Mirandola e la Minimotor Correggio: all’andata i ragazzi di Iallacci si fecero ’impallare’ con un primo tempo sottotono, non rimediato nella ripresa, ma da allora i gialloblù hanno inanellato cinque netti successi, che li hanno riportati in vetta. Weekend pieno d’impegni per l’Inline alla Pista di hockey di Bomporto: questa sera alle 19 la Scomed di Angelo Lucchini riceve l’Imola, con cui divide il secondo posto, e la possibilità di accompagnare il Wolfpack Montorio nei playoff per la promozione in B. Domani alle 17 impegno casalingo per la Scomed Femminile, che riceve Quanta Milano.

r.c.