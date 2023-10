In Brasile contro il Qatar. Il match point è di Rinaldi

È un torneo di qualificazione olimpica che continua a parlare in stretto dialetto modenese quello che si sta svolgendo a Rio de Janeiro. Dopo il match d’esordio contro la Repubblica Ceca, nel quale Sanguinetti è stato titolare e Rinaldi (nella foto) è stato decisivo entrando dalla panchina, nella seconda partita col Qatar il copione si è ripetuto pressoché identico. Pur non risultando una passeggiata di salute, il match è stato molto più semplice di quello d’esordio: Sanguinetti è stato meno utilizzato ma ha comunque concluso le sue fatiche col 75% in attacco. Eccellente, ancora, l’ingresso in campo di Tommaso Rinaldi, non solo per i numeri ma anche e soprattutto per l’atteggiamento. Subentrato a un Lavia con le polveri bagnate in attacco, Rinaldi ha portato a casa un tabellino da 10 punti totali, comprensivo di un muro punto e di un 60% in attacco con una sola murata subita. Soltanto Michieletto ha fatto più punti del talento di Modena nel match. Curiosa nota finale, l’ultimo punto del match è stato tutto di marca gialloblù, con la battuta di Sanguinetti che ha propiziato il ‘rigore’ di Rinaldi che ha chiuso le ostilità. Per ciò che riguarda gli altri modenesi, Bruno ha faticato non poco per aver ragione della Repubblica Ceca (3-2), mentre la Germania continua a stupire. Dopo il 3-1 iniziale inferto all’Iran, i tedeschi si sono ripetuti con lo stesso punteggio contro Cuba, grazie anche e soprattutto ai 13 punti di Andreas Brehme, che è stato secondo soltanto a Grozer in termini di punti realizzati. Ben 8 dall’attacco, ma anche 3 muri e 2 ace per il biondo centrale teutonico che si candida per un posto da titolare agli ordini di Francesco Petrella. Ieri giornata di riposo, mentre oggi torneranno tutti in campo per le seguenti sfide: Italia-Ucraina, che si giocherà alle 22 ora di Roma, con grande attenzione a una formazione che ha già battuto 3-0 l’Iran, pur perdendo da Cuba nella sfida iniziale, e poi all’1:30 di notte, quindi tecnicamente già domani, la supersfida tra Bruno e Brehme, ovvero tra Brasile e Germania, coi tedeschi che si presentano al Maracanazinho davanti ai verdeoro per punti in classifica. Sicuramente Sanguinetti tornerà a partire titolare, così come Bruno e Brehme, mentre Rinaldi rimarrà caldo per cambiare le sorti dell’incontro se chiamato in causa, ormai è questo il suo ruolo in azzurro.