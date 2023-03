"In campo per la finale: sarà durissima"

Non sono mai banali le parole di capitan Bruno Rezende, tanto meno davanti al match sin qui più importante della stagione, quella semifinale di ritorno contro lo Skra Beclhatow che potrebbe aprire alla Valsa Group Modena le porte della finalissima di Coppa Cev. "La finale sarebbe un grandissimo obiettivo raggiunto e faremo di tutto per raggiungerla" racconta l’alzatore brasiliano, che poi spiega come quella di oggi in Polonia sarà una sfida difficilissima, soprattutto alla luce della recente vittoria 3-0 dello Skra sul campo dello Zaksa campione d’Europa 2022.

Bruno, che match si aspetta dopo il successo pieno della semifinale di andata?

"La partita con Belchatow è difficilissima. Nella gara di andata siamo riusciti a vincere 3-1 perché stati molto bravi anche quando ci hanno messo in difficoltà. Oggi ci vorrà un’altra gara con quell’intensità e quella concentrazione per cercare di prevalere su giocatori esperti e di grande qualità, abituati a match di questo livello e questa importanza".

Nell’eventuale finale potrebbe esserci Piacenza, come nei quarti play off?

"Piacenza oggi per noi non rappresenta niente, dobbiamo pensare soltanto allo Skra. Se pensiamo troppo avanti sprecheremo solo energie. Chiaro che saranno quarti di finale play off durissimi, ma tutto ciò che ci interessa in questo momento è la Coppa Cev".

Parliamo della vostra stagione: come commenta il terzo posto in regular season?

"Un percorso in ascesa, quello della nostra regular season, un miglioramento costante della squadra da inizio stagione che ci ha portato a scalare le posizioni. È una cosa che dobbiamo valorizzare proprio per tutto quello che ci siamo ripromessi: abbiamo fatto i sacrifici, il terzo posto ha un grande valore. Forse non giochiamo sempre ad altissimi livelli, ma abbiamo uno spirito aggressivo che non può mai mancare. È mancato con Trento, non dovrà mancare da qui in avanti, quando inizia un’altra stagione".

Con tante voci di mercato lei conferma che rimarrà sotto la Ghirlandina?

"Mercato? Io rimango a Modena senza dubbi, sono molto contento di onorare questo mio terzo e ultimo anno di contratto che ho per cercare di portare avanti questo nuovo corso".

Siete infastiditi dal fatto che si parli tanto della prossima stagione?

"Sicuramente le voci che riguardano i trasferimenti di mercato arrivano sempre prima, non credo sia una cosa molto bella perché toglie anche un po’ all’importanza del presente, tanto più in una stagione così bella e combattuta come questa. Bisognerebbe iniziare a pensarci più avanti".

Alessandro Trebbi