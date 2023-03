In campo stasera Castelnuovo e Atletico Spm In Terza si giocano le due semifinali di Coppa

Serata intensa quella dei dedilettanti (20,30) con 6 gare in programma.

Promozione C. In campo i due recuperi delle gare rinviate dieci giorni fa per maltempo. Il super Castelnuovo di Consoli, che lanciato da 6 vittorie di fila si è preso stabilmente il 4° posto, riceve l’Msp che stazione appena fuori dalla zona playout. Tutta in salita (e non solo geograficamente…) invece la trasferta dell’Atletico Spm, che è di scena a Gaggio Montano sul campo del Faro secondo. La truppa di Bartolini è al penultimo posto e ha vinto solo una gara delle ultime 11.

Coppa Terza. In campo le due semifinali in gara secca: in caso di parità al 90’ si va subito ai rigori: le gare sono San Paolo-Madonna di Sotto (si gioca al campo San Paolo parrocchiale) e Terre di Castelli-Zocca (al ’Poggio’ di Vignola). La finale sarà in campo neutro, ma a differenza degli altri anni la vincente verrà dopo le vincenti delle finali playoff. Terza A. Si giocano i due recuperi Athletic Solignano-Athletic Palafitta e Bortolotti-Real Maranello, con i biancorossi maranellesi che vincendo possono scavalcare il Real Dragone al 3° posto.

d.s.