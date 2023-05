In casa della Modenese è ancora emergenza La Pieve e la Vignolese vogliono completare l’opera

Ultima giornata caldissima domani in Eccellenza (ore 16,30, oggi alle 15,30 anticipo Borgo-Sasso Marconi), con la Cittadella che insegue ancora il sogno 2° posto, La Pieve e Vignolese che cercano la salvezza diretta e la Modenese già certa dei playout che vuole mantenere il vantaggio in vista degli spareggi. Ecco i pronostici del nostro Vincenzo Corrente e le ultime dai campi. Cittadella-Castelfranco 1X. Contro una Virtus senza più stimoli la squadra di Paraluppi, terza a -2 dall’Agazzanese, è obbligata a vincere sperando che i piacentini non facciano lo stesso ad Arceto (i reggiani se non vincono rischiano anche la retrocessione diretta), in quel caso anche arrivando pari la Cittadella è avanti per gli scontri diretti. Entrambe le squadre sono al completo, per i due mister sarà la gara di addio, con il possibile arrivo di Salmi alla ’Citta’ e Cattani a Castelfranco. La Pieve-Fidentina 1. Contro i ducali già salvi una vittoria varrebbe la salvezza per i granata (squalificato Manfredotti) visto l’attuale +8 sulla quart’ultima che farebbe non disputare la doppia sfida. La salvezza arriverebbe comunque se il Boretto non battesse il Nibbiano. Vignolese-Piccardo 1. I rossoverdi sono in una situazione analoga a La Pieve ma con un punto in più. Anche qui la squadra di Perinelli (out solo Vaccari) è salva direttamente vincendo (o anche perdendo se il Boretto non vince) contro i ducali senza più obiettivi. Castellana-Modenese 2. Gialloblù già certi dei playout ma per mantenere il vantaggio della posizione che dà 2 risultati su 3 devono fare almeno un punto, perché in caso di ko e di vittoria dell’Arcetana i reggiani (ora a -3) farebbero l’aggancio e a parità di scontro diretto sarebbero davanti per differenza reti generale. Solita emergenza per Vullo: fuori Silipo (forse torna nei playout), Saetti Baraldi, Azzi, Agrillo e Caracci. Campagnola-Formigine X. Gara senza valore per entrambe, nei verdeblù infortunati Habib, Ashong e Balestri. Castelvetro-Anzolavino 1. Altra gara senza più stimoli, con Domizzi (ultima in panchina con i gialloblù?) che è al completo. d.s.