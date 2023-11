In Coppa Italia la Symbol Amatori regola lo Scandiano

SYMBOL

4

SCANDIANO

2

SYMBOL AMATORI MODENA: Moncalieri L., Vaccari D., Beato, De Tommaso, Ehimi, Cunegatti, Pochettino, Tudela, Bozzetto, Vaccari M.; all.: Scutece.

ROLLER SCANDIANO: Raveggi, Barbieri, N. Busani, Cinquini, Fontanesi; A disposizione: Vecchi, Bouza, R. Busani, Montecroci, Ganassi; All. Cupisti.

Arbitro: Marcolin D. (LusianaVI).

MArcatori:1° tempo Tudela al 3’, Barbieri al 16’; 2° tempo Tudela al 6’, Busani al 7’, Tudela al 21’ ed al 24’ su tiro diretto.Amatulli al 8’38’’, Pedroni M. al 10’05’’, Bozzetto al 16’04’’, Caroli al 20’40’’ e al 23’54’’.

Correggio è dimenticata, e la Symbol Amatori chiude il girone d’andata della Coppa Italia in testa da sola: non è però stato facile regolare i coriacei scandianesi, scesi in pista con un modulo chiaro, difesa chiusissima, e ripartenze a razzo, cosa che la Symbol ha un po’ sofferto, costretta spesso a tirare da lontano, contro un ottimo Raveggi. Un super Tudela, autore di tutte e quattro le reti, ha però tolto le castagne dal fuoco.