In Coppa Italia parte bene la Pico:. Bdl sconfitto 4 a 1

E’ un primo week end di attività positivo, quello che manda in archivio l’hockey pista modenese, anche se solo parzialmente con gare che valgono veramente i tre punti: rimandato l’esordio nella Coppa Italia di serie B della seconda squadra dell’Amatori 1945 Modena, è solo la Pico Mirandola che parte subito con il piede giusto nello stesso torneo, regolando 4-1 la BDL Correggio in una gara più netta di quanto non dica il punteggio finale. Chiusa la prima frazione di gioco avanti solo 2-1, i gialloblù di Iallacci hanno dovuto attendere metà della ripresa per mettere al sicuro il risultato, gestendo poi la gara in scioltezza fino alla fine. Buon pari per 2-2 tra la Symbol Amatori Modena ed la Rotellistica Camaiore, entrambe impegnate in A2, nell’ "allenamento congiunto" disputato sabato pomeriggio al PalaRoller di Montale.

r.c.