In Coppa l'11 agosto con il Genoa a Dimaro (TN): Modena pronto!

DIMARO (Tn)

Sarà il Genoa il primo avversario ufficiale del Modena in Coppa Italia. È stato diramato il Calendario, i canarini saranno impegnati a Marassi con la squadra di Gilardino venerdi 11 agosto alle ore 21 (diretta sul 20, esclusiva Mediaset). Notizia che arriva mentre la squadra di Bianco stava ultimando l’allenamento, nessun commento particolare anche perché l’avversario era noto da tempo, i canarini restano in attesa di capire quale sara invece lavversario nella prima giornata di serie B e se, soprattutto, la prima giomata si giocherà realmente il 19 agosto. Curiosità dal ritiro. Compleanno coi compagni per Riccardo Gagno, l’estremo difensore del Modena ha compiuto 26 anni a Dimaro festeggiato insieme ai colleghi canarini in albergo. Constantemente al telefono, invece, Davide Vaira, impegnato a sfoltire la rosa modenese. In tribuna c’è anche l’ex calciatore del Parma Massimo Paci, ora allenatore, a studiare le esercitazioni di Bianco. Primo ad arrivare, ieri mattina, a Dimaro, è stato Fabio Gerli che ha trascorso in compagnia di sua moglie i due giorni di relax concessi dopo Fanano e si è dunque presentato direttamente in Val di Sole.

a. t.