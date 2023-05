In finale la Solierese contro Terre di Castelli

Dopo il trionfo del Carpi nella finale regionale degli Allievi Interprovinciali sul Medolla, è tempo di finali anche per le altre categorie del calcio giovanile modenese.

Regionali. Nell’Under 17 una modenese sarà di sicuro in finale visto che domenica alle 10,30 a Castelfranco la semifinale è fra Terre di Castelli e Solierese: nei quarti i primi hanno piegato 2-1 il Fraore (reti di Guidotti e Menzani), i gialloblù hanno sconfitto con lo stesso punteggio la Reggio Calcio grazie alle reti di Jaouadi e Marchesi. L’altra semifinale è fra Progresso (successo ai rigori sulla Virtus Faenza) e Zola, unica capace di vincere in trasferta del quartetto con il 2-1 a Forlì, che si affrontano domenica alle 10,30 ad Anzola, la finale si gioca sabato 13 alle 18,30 a Granarolo. Niente da fare nell’Under 15 per la Sanmichelese, la cui marcia si è fermata nei quarti per mano del Real Salabolognese, impostosi per 6-1 (rete sassolese di Borghi).

Provinciali. Lo scudetto modenese dell’Under 19 se lo contenderanno Pavullo e Monari, di fronte sabato 6 alle 16,30 sul sintetico del "Rognoni" della Madonnina: nelle due semifinali gli appenninici hanno battuto 4-1 la Saliceta con i sigilli di Yatazil, Balzano, Iseppi e Zuccarini, mentre i biancazzurri hanno fatto fuori la Fox Junior Serramazzoni con un 3-0 griffato da Malaguti, Protopapa e Balardi. Nell’Under 17 il titolo è andato al Valsa Savignano, che a Castelvetro ha sconfitto per 3-1 la Consolata: per i gialloverdi le reti portano la firma di Bocchi, Falcone e Cavallieri, di Giuliani la rete dei sassolesi. Nell’Under 14 – che ha svolto le sue finali sul sintetico di Nonantola - la coppa l’ha alzata il Corlo battendo 6-5 ai calci di rigore la Pgs Smile dopo l’1-1 (Rivi per i campioni, Iyamu per gli sconfitti), mentre sul terzo gradino ha chiuso la Cittadella dopo il 3-1 sulla World Child. Le prime 3 (Corlo, Smile e Cittadella) hanno staccato il pass per la fase regionale.

d.s.