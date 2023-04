In Laguna per puntare a qualcosa di più

Sarà una giornata di festa, questo è certamente il contorno che attenderà Modena e Venezia lunedì prossimo al "Penzo" grazie al gemellaggio che lega le due tifoserie da oltre 30 anni. Inoltre, i recenti risultati dei lagunari consentono pure alla squadra di Vanoli di tornare a sorridere, avendo staccato la zona playout di 5 punti a 4 giornate dal termine, dopo un girone d’andata che poteva lasciar intravedere ben altri orizzonti. Sono 4 anche le vittorie nelle ultime 5 giornate per i padroni di casa, il Modena è reduce da 5 punti dopo Palermo che hanno tirato nuovamente su le sorti dei ragazzi di Tesser ora pronti a giocarsi qualcosa di un pochino più ambizioso e le possibilità per farlo ci sono tutte.

Partiamo da un aspetto puramente aritmetico. Davanti ai canarini fanno a gara a chi va più a rilento, la classifica resta cortissima e agganciare il treno playoff non è utopia nonostante un calendario non così banale. Il Pisa ha vinto una sola volta nelle ultime 5, la Reggina 2 e convive con le problematiche extracampo che conosciamo e il Palermo non decolla mai (4 punti nelle ultime 5). Medie che consentono al Modena di poter rimanere ancora lì, a ridosso dell’ottavo posto ma appare altrettanto scontato dire che a Tesser serva in qualche modo un exploit o un ennesimo colpo di reni per poter iscriversi ufficialmente a questa corsa, non più rimanendo comparsa ma diventando protagonista. Ecco perchè, Venezia è un appuntamento importante, con la salvezza ormai cosa fatta ai canarini sarà chiesto di tentare il tutto per tutto per poi ritrovarsi a 3 giornate dal termine con l’appettito sempre più grande. Dall’altra parte, con un successo, il Venezia avrebbe la certezza di festeggiare la salvezza se il Cittadella (qualche ora prima) dovesse soccombere a Bari e anche questo spazio temporale tra una partita e l’altra sarà dettaglio non trascurabile (A Venezia si giocherà alla 18).

Nel frattempo, il Modena torna quest’oggi al "Braglia" dopo due giorni di riposo per preparare la trasferta della laguna, con un paio di situazioni da monitorare ma che non destano alcuna preoccupazione. Falcinelli è una di queste, Strizzolo sta stringendo i denti da tempo. Ma, Tesser ha notato che può continuare a fidarsi, eccome, di quei terribili giovanotti che rispondono al nome di Giovannini e Duca, due belle armi che contro la squadra tecnica e rapida di Vanoli potrebbero aiutare il Modena ad aumentare ritmi e qualità per non incappare in un primo tempo come quello del derby con la Spal.

Alessandro Troncone