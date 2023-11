"In ogni partita che gioco imparo qualcosa in più"

Ha trovato il suo posto da titolare fisso ormai, Anton Brehme, e nonostante qualche difficoltà e un rendimento ancora non costante, è già stato capace di essere decisivo: soprattutto con la battuta, contro Padova e a Cisterna, ma anche negli altri fondamentali. Diventerà ancora più forte e ancora più importante, soprattutto perché "l’intesa con Bruno deve ancora affinarsi", parole sue. Ecco allora che alla vigilia di un match ancora una volta importantissimo come quello di Taranto, Anton Brehme racconta se stesso e la sua Valsa Group.

Brehme, partiamo da Cisterna. Un passo decisivo verso la Final Eight di Coppa Italia?

"Era una vittoria molto importante da ottenere per noi, e per la prima volta nella stagione abbiamo giocato veramente bene in tutte le situazioni, soprattutto in battuta e ricezione. Questo non vuol dire che possiamo smettere di lavorare, dovremo continuare per le prossime partite, ma siamo molto motivati".

Una motivazione che servirà per fare punti, a partire da Taranto?

"Ogni settimana e ogni allenamento è mirato a vincere queste ultime quattro partite del girone d’andata. Sicuramente l’impresa è difficile (in mezzo infatti ci sono anche Trento e Piacenza) ma stiamo creando una buona atmosfera e tutto è positivo, tutto è possibile".

Lei personalmente, che sensazioni ha?

"Mi sento molto bene, settimana dopo settimana mi inserisco sempre meglio nel team, ci sono ancora problemi di intesa con Bruno come è ovvio, gioco anche altri tipi di palla rispetto a quelle che vedete in partita. Ci stiamo lavorando".

Cosa pensa della SuperLega e dei club della Serie A italiana?

"Anche per un giovane come me è impressionante il livello di professionalità che si riscontra qui in SuperLega. Posso imparare qualcosa in ogni partita, anche dalla mia squadra e per me è un onore poter giocare qua".

Infine il palasport: ha avuto sensazioni particolari davanti ai tifosi di Modena?

"L’atmosfera del PalaPanini è straordinaria, gli spettatori ci spingono al massimo, è una bella sensazione giocare davanti a questa folla di tifosi, e penso che sarà sempre più bello nelle prossime partite".

Alessandro Trebbi