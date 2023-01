In programma un "terzo tempo" con i tifosi ternani

Saranno poco meno di 2.000 i posti a disposizione dei tifosi canarini nel settore ospite del "Liberati", al momento risultano venduti 154 tagliandi. Dato destinato a crescere nelle prossime ore. Quella di Terni rappresenterà trasferta affascinante e ricca di ricordi per uno dei tanti gruppi che seguono il Modena ovunque, lontano dall’Emilia, con la passione e l’amore di sempre. Al termine della partita tra la squadra di Tesser e quella di Andreazzoli, il Gruppo Sfuso e il Club Roccarossoverde i ritroveranno per un lungo terzo tempo nel segno del fairplay che dura dal 2011, anno in cui è iniziata questa bella amicizia. Una sorta di incontro tra vecchi amici, davanti ad un aperitivo per discutere e commentare quanto accaduto poco prima sul terreno di gioco di Terni, dopo il quale ci si ridarà appuntamento alla prossima occasione. Comunque vada, perchè il terzo tempo davvero non ha mai colori.