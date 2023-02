In semifinale c’è Belchatow

Saranno i polacchi del Pge Skra Belchatow i prossimi avversari di Modena in Coppa Cev, ultimo ostacolo (in semifinale) tra i gialloblù e la finalissima che assegna il trofeo. Come Piacenza ieri, anche i ragazzi allenati da Andrea Gardini hanno ribaltato la sconfitta dell’andata (3-2) battendo i cechi del Karlovarsko con un 3-0 in discussione solo nel secondo parziale e staccando così il pass per le semifinali. Pronostici tutti rispettati allora, e la Valsa Group dovrà fare grande attenzione perché tra le fila dello Skra militano Atanasijevic, Kooy, Lanza, i nazionali polacchi Klos e Bieniek, l’alzatore serbo Mitic.

Al contrario di quanto accaduto finora, Modena perderà il fattore campo, ovvero la possibilità di giocare in casa il match di ritorno.

Al PalaPanini, infatti, si giocherà la partita di andata, mercoledì 8 marzo alle ore 20:30. Il ritorno si giocherà appunto in Polonia, verosimilmente giovedì 16 marzo alle ore 20:30 dato che lo Skra ha giocato tre volte di giovedì e una sola di mercoledì i match casalinghi.

Alessandro Trebbi