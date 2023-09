In serie C1 cadono Montale e Sassuolo

Due sconfitte di misura segnano il debutto in C1 di Montale e Sassuolo. Gli orange si arrendono 6-4 a San Martino in Strada sul campo del Forlì (doppiette di Manca e Cellurale) coi romagnoli che erano avanti 3-2 al riposo. Tutta una rincorsa quella del Sassuolo a Faenza col Mernap, che si impone per 6-5: neroverdi che vanno sotto 2-0, poi 3-2 al riposo (doppietta di Galletta) quindi 5-2 e 6-4 (Quaye e Naimo), ma la rete finale di Gazzadi non basta per arrivare almeno al pari.

Coppa Velez. In attesa del Nonantola che giocherà martedì 19 alle 21,15 in casa col Celtic, delle 4 modenesi di C2 e D al via al 1° turno della Coppa se ne qualificano 3. A Ravarino la Pro Patria San Felice va sul velluto col Fabbrico, battuto 5-2: apre Quaquarelli su schema da punizione, poi arrivano la stilettata di Di Carlo, la doppietta di Asmaoui e nella ripresa il lob di Garofalo che chiude i conti. Un ottimo Emilia Futsal "bagna" il ritorno a San Cesario liquidando 7-4 la Legione Parmense: il mattatore della gara è il capitano Cristoni che firma una tripletta, poi ci pensano Hdioued e Cirrito con 2 reti a testa a completare la festa giallonera. A Lizzano in Belvedere la Virtus Cibeno si impone 4-3 su L’Eclisse con la doppietta di Cenci e le reti di Casceglia e Grazioli. Debutto assoluto in Figc amaro per lo United Carpi, battuto 6-1 sul campo del Ponte Rodoni.

Amichevole. Nella seconda uscita il Modena Cavezzo ha piegato 7-2 il Russi (Serie B) con le reti di El Madi (3), Jezin, Dudu Costa, Aieta e Doffour.

