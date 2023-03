"In tanti chiedono di Oukhadda Catellani continuiamo a seguirlo"

di Alessandro Troncone

"Al mercato penseremo dal momento in cui la salvezza sarà aritmeticamente raggiunta". Perchè, per testare le ambizioni del Modena del futuro, anche sui tavoli del mercato, la prima pietra dovrà essere la conferma della categoria e da questo punto preciso non si scappa. Lo conferma Davide Vaira, ospite di ’Sport Qui’, dopo aver ampiamente superato la serataccia di Palermo e con il Cittadella nel mirino, appuntamento già molto importante: "Il nostro focus è solo ed escusivamente sul presente – ha continuato il ds – per quanto io possa, considerato il mio ruolo, iniziare a guardarmi intorno per l’estate ma non abbiamo altri pensieri se non la salvezza. Nel girone d’andata abbiamo fatto 25 punti, io dico che ne dovremmo fare altri 25 nel girone di ritorno e quindi ne mancano 12, a mio avviso abbiamo tutti i mezzi per poterli fare anche se la salvezza la si può ottenere con qualche punto in meno". Si parla di giocatori e di rebus spesso irrisolti come quelli difensivi: "Se io penso ad inizio stagione e all’attuale momento, Ponsi e Oukhadda sono molto maturati e cresciuti – ha raccontato Vaira – tanti direttori di A hanno chiamato per informarsi su Oukhadda, lui sa che ogni tanto diventa superficiale se inizia a sentirsi bravo, fino alla partita col Genoa era stato strepitoso. I giovani vanno accettati nei loro alti e bassi, altrimenti non si cresce mai. Cittadini? È destinato alla serie A. Ha le attenzioni di Mancini, ha qualità uniche per il ruolo". In ultimo, la girandola nel settore giovanile dove spuntano nomi di ex canarini: "Catellani era ed è uno dei nomi che stiamo seguendo – ha precisato Vaira – vediamo quel che accadrà. Per quanto riguarda Fabbrini, non lo conosco personalmente ma me ne parlano bene gli addetti ai lavori. Ci saranno cambiamenti, sul settore giovanile vogliamo progettare e costruire. Con Mauro Melotti parleremo di eventuali opportunità".