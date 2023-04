Incognita Berardi: ultimi test

Incognita-Berardi in vista di Sassuolo-Empoli. Al Mapei Football Center, dove la squadra di Alessio Dionisi prepara la marcia di avvicinamento alla gara di domenica – oggi allenamento pomeridiano – si studiano i progressi del talentino calabrese contando di recuperarlo almeno per la panchina. Assente da due gare a causa di un problema muscolare, Berardi potrebbe essere recuperato almeno per andare in panchina – al suo posto dal 1’, nel caso, Bajrami, di nuovo decentrato sull’out destro– ma saranno decisivi solo i prossimi allenamenti, a partire da quello odierno.