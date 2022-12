Incognita Giovannini: resta o parte per giocare

di Alessandro Troncone

È bastato un guizzo, una ciliegina su di una prestazione che di spunti negativi non ne ha praticamente avuti, a rimettere tutto in discussione. Perchè la domanda è sorta spontanea un po’ a tutti già nei vicoli di Bolzano, nel pomeriggio di Santo Stefano: e ora? E ora, cosa fare? Romeo Giovannini ha fatto saltare il suo banco. Ha pazientemente atteso la sua chance, l’ha coltivata ed infine l’ha sfruttata, al culmine di un periodo di allenamenti piuttosto intenso per lui. Qualcuno l’avrà notato, l’ex Carpi è cresciuto anche da un punto di vista prettamente muscolare, incrementando il suo fisico di circa 3 chilogrammi di massa muscolare. Step che era necessario in un campionato come quella di serie B. Certo, la sua ascesa ha coinciso con l’assenza di Luca Tremolada e questo non va dimenticato. Ma, come si dice in certi casi, bisogna saper essere bravi quando si viene chiamati in causa. Insieme, i due probabilmente non avrebbero potuto giocare, questione di caratteristiche molto simili. Ad ogni modo, ora il tema è fondamentalmente un altro e riguarda il futuro. Considerato che per Giovannini l’opportunità di mettersi in mostra in questa stagione, dopo aver dato il suo importante contributo anche nello scorso campionato, è arrivata solo il 26 dicembre (prima, appena 6 presenze e mai nessuna da titolare), l’idea di offrirgli sei mesi in prestito in C era di moda in casa Modena. Lo è tutt’ora, questo sia chiaro.

Il Gubbio ha mostrato il suo interesse, altre compagini che stanno disputando un percorso di medio-alto livello in Lega Pro potrebbero fare al caso suo, ma resta da capire con grande attenzione quale sia effettivamente la cosa più giusta da fare. Con il rientro di Tremolada, a gennaio, le gerariche tornerebbero giustamente quelle di una settimana fa. Il ’10’ è un faro per i canarini e così dovrà essere. Il Modena vorrebbe che Giovannini crescesse ulteriormente e giocasse con continuità, Tesser uno con quella qualità (escluso Tremolada) non ce l’ha. E lo dimostra anche un piccolo gesto che arriva anche dal presidente Carlo Rivetti, autore di una standing ovation in tribuna al momento della sostituzione di Giovannini al ’Druso’, con tanto di bacio sulla testa dello stesso Tesser al ragazzo che Pochesci definì simile al primo Alex Del Piero. Paragone certamente ’pesante’, ma che già all’epoca non turbò il ragazzo di Savona. Ora, però, di fronte ad un bivio: restare per provare a far saltare ancora il banco, o andare per giocare per essere protagonista.