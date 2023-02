Incontro pubblico sullo sport di base

Appuntamento da non perdere stasera dalle ore 21 per gli amanti del calcio giovanile presso l’Auditorium di via Focherini 1 a San Possidonio. All’interno del percorso di crescita della Polisportiva Possidiese si parlerà di "Attività sportiva di base e scuola calcio, oggi e domani – il ruolo dello staff con i bambini in tempi di così rapidi cambiamenti sociali". L’ospite sarà il dottor Roberto Trapani che per 6 anni e mezzo, dal 2016 fino allo scorso novembre, ha lavorato nel Milan, prima come allenatore e scouting dell’attività di base e poi da luglio 2020 come responsabile dell’attività di base rossonera. L’ingresso è gratuito, per informazioni contattare il 332157877.