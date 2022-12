"Indicazioni positive Noi con più assenti"

"Indicazioni positive". Sono quelle che il tecnico neroverde Alessio Dionisi fa sapere gli ha lasciato questa amichevole molto più simile ad una partita vera, a dispetto dei ritmi "non forsennati", parole sue, che non ad un friendly match. "Avevamo più assenze noi che l’Inter, legate però a problematiche che si risolveranno rapidamente: nonostante questo ho visto la squadra fare una buona partita, e tenere a lungo in equilibrio la gara". Riposo precauzionale per Berardi e Laurientè, quindi, come per Consigli, mentre Erlic è appena rientrato dal Mondiale e sarà pronto per la ripresa, quando tuttavia il Sassuolo dovrà comunque fare a meno di Lopez. Non si guarda agli assenti, in questo dopopartita, quanto ai presenti: a Pinamonti ("un giramento di testa"), a Frattesi ("se ne parla tanto, ma è un giocatore del Sassuolo") e Traore ("sta trovando la condizione") e più in generale ad un gruppo che, puntualizza il tecnico, muove altri passi verso la fine di questa lunga pausa dando segnali di miglioramento. "Di fronte avevamo una squadra forte, e abbiamo fatto meglio che contro l’Empoli. Non abbastanza meglio, a guardare il risultato, ma credo sia stato un buon test".

