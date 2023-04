Infortuni, il Modena sul podio delle ’martoriate’

di Lorenzo Longhi

Infortuni muscolari, altri traumatici, malanni vari ed eventuali: nel corso di una stagione di dieci mesi non esiste squadra che ne sia immune, ma al momento di tirare le somme accade fatalmente che qualcuna abbia pagato dazio più di altre. In questo senso, nel campionato attuale il Modena sta risalendo la classifica delle squadre più martoriate, guidata per distacco dal Parma ma che vede i gialli in lizza per il podio dei club che hanno avuto giocatori indisponibili a causa di guai fisici d’ogni sorta per il maggior numero di partite. Secondo i dati di Transermarkt, il cui database in merito è piuttosto attendibile sebbene non completamente preciso (per difetto), sono già oltre settanta le occorrenze in cui i giocatori della rosa hanno dovuto marcare visita per infortunio, una cifra destinata ad aumentare ancora considerando il perdurare sino a fine stagione degli stop di Andrea Poli e probabilmente anche di Thomas Battistella, che guida peraltro il gruppo dei lungodegenti dopo il grave infortunio che lo tiene fermo da settembre.

I problemi della seconda metà di febbraio a Cittadini e Ionita, quello di Ferrarini che non ha nemmeno avuto la possibilità di scendere in campo in una gara ufficiale, oltre ai problemi occorsi nel corso della stagione, in ordine sparso, a Seculin, Pergreffi, Gerli, Gargiulo (poi ceduto), Diaw e Bonfanti, rappresentano l’elenco di un’infermeria che non ha mai consentito a Tesser di avere a disposizione tutti i giocatori in rosa. Mai, nemmeno in una partita e, se è vero che gli infortuni si pesano, è anche vero che dalla prima giornata (indisponibile il solo Seculin) all’ultima disputata contro il Palermo (fuori causa Cittadini, Ferrarini, Ionita, Battistella, Poli, Diaw e Bonfanti) l’infermeria non è mai stata vuota. Peggio è andata appunto solo al Parma, con oltre un centinaio di assenze per infortunio (a intervalli si sono fermati, anche a lungo, i vari Buffon, Romagnoli, Camara, Bernabè, Man, Cobbaut, Chichizola, Mihaila, Inglese e Charpentier), al punto che a inizio stagione Pecchia si è trovato a dover ricorrere al terzo portiere Corvi, vista l’assenza del titolare e della sua riserva. Particolarmente colpito anche il Genoa, che ha dovuto fare i conti con i lunghi stop, spesso contemporanei, di Pajac, Ekuban e Sturaro, e di quelli comunque superiori al mese di Galdames e Badelj, sfiorando le settanta assenze. Palermo, Como e Ternana non si sono fatti mancare problemi vari e superano abbondantemente quota cinquanta. È andata meglio al Pisa (meno di trenta assenze, ma in gran parte di Caracciolo) e alla Reggina, dove però i due infortunati di lungo corso corrispondono agli identikit di Galabinov e Obi.

Salvarsi dagli infortuni, però, non è una garanzia di risultato, soprattutto se la squadra è costruita male. Come la Spal, che in stagione ha dovuto fare i conti sostanzialmente con due infortuni, quelli di Moncini e Varnier durati all’incirca un mese, eppure rischia seriamente la retrocessione.