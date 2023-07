Inizia il Memorial Angelo Rossini - Trofeo BPER Banca

Ha preso il via, sui campi in terra rossa dello Sporting Club Sassuolo, il ‘Memorial Angelo Rossini - Trofeo BPER Banca’, manifestazione tennistica inserita nel circuito internazionale Tennis Europe Junior Tour, categoria under 14 maschile e femminile. Oltre 120 i tennisti iscritti, tabellone di qualificazione già completato e main draws in corso di svolgimento, con i portacolori del club sassolese, che giocano ‘in casa’, da tenere d’occhio. Nel tabellone femminile Gaia Migliorini e Giulia Gualdi e nel maschile varrà la pena seguire i fratelli Neri (Lorenzo e Giovanni) e la coppia formata da Alessandro Ferrar e Sebastiano Mantovani, ma soprattutto il duo formato da Alberto Nicolini e Filippo Cataldo, che hanno già in curriculum il successo nel torneo Tennis Europe di Pescara circa un mese fa. Programma di gioco e tabelloni sono consultabili sul sito ufficiale www.tenniseurope.org, mentre per assistsere alla gare dl vivo l’ingresso al club di via Vandelli è libero e gratuito.

