Intanto il mister fa la collezione di uomini gol Undici già a segno, meglio solo il Frosinone

Strizzolo in gol a Frosinone, Gerli e Giovannini a segno al Braglia contro il Cosenza: per tutti e tre si è trattato delle prime reti stagionali con la maglia del Modena e ciò significa che, grazie alle due sfide del 2023, la squadra di Tesser è finalmente andata in doppia cifra. Dove? Nella statistica relativa al numero di marcatori, ovvero all’identità di chi ha segnato almeno una rete: in campionato oggi siamo a quota 11, con i tre di cui sopra ad aggiungersi al capocannoniere gialloblù Diaw e ai vari Bonfanti, Falcinelli, Magnino, Tremolada, Armellino, Pergreffi e Marsura. In questa graduatoria, ora il Modena è dietro solo al Frosinone (che comanda anche qui con 13 marcatori diversi) e al trio formato da Parma, Reggina e Cosenza a 12, a pari merito a dire il vero con altri club i quali, tuttavia, hanno mosso parecchie pedine sul mercato tra agosto e gennaio e, pertanto, meno rilevanti in termini di media. Numeri che rappresentano una curiosità, ma nella cui filigrana in realtà si possono individuare alcuni tratti specifici del Modena di Tesser, come accadde già la scorsa stagione, nel girone B di C1, quando andò in rete con ben 17 giocatori, compreso l’incredibile gol del portiere Riccardo Gagno che, questo sì, deve rientrare nel novero delle singolarità, l’uomo che morde il cane insomma, ma non inficia il discorso relativo a una modalità di gioco capace di portare al tiro più uomini e, pertanto, aumentare così la possibilità che il numero di marcatori diversi sia maggiore. Del resto, come a Tesser è successo anche in passato, spesso al tecnico è mancato (magari in certi casi anche per precisa scelta) un bomber che facesse da terminale principale, uno di quelli capace di superare da solo quota 15. Gli era accaduto una dozzina di anni fa con Cristian Bertani, bomber del Novara che il tecnico veneto portò dalla B alla A: l’attaccante siglò 17 reti, ma fa specie che arrivò a 15 anche il suo compagno di reparto, Pablo Gonzalez, e nonostante tutto alla fine furono ben 15 i giocatori ad andare in gol. Si trattò, del resto, di un’annata straordinaria. Significativi anche i numeri della sua Cremonese edizione 2017-18, con 16 calciatori diversi in gol tra i quali, col senno del poi, spiccano le prime reti tra i professionisti di Scamacca e Castrovilli. Tornando al Modena attuale, se si aggiunge la Coppa Italia, il numero di marcatori diversi sale a tredici, considerando anche Silvestri (timbrò contro il Catanzaro) e Mosti (doppietta al Sassuolo). Chi manca ancora all’appello? Magari Gargiulo e Poli e chissà, forse qualcuno che un gol tra i pro’ non l’ha mai segnato. Tesser porta bene.

Lorenzo Longhi