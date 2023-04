Intanto un altro impegno mantenuto Ecco l’area per diversamente abili

Una promessa è una promessa. E così, seppur con un pizzico di ritardo dovuto alla sempre burrascosa burocrazia, l’area dedicata ai diversamente abili è realtà e sarà pronta per la prossima partita interna con il Parma. Ventotto posti complessivi, compresi i 14 per gli accompagnatori dei tifosi che vorranno seguire le gare interne dei canarini dalla postazione che si trova sotto la tribuna, a pochi passi dal manto erboso e dal settore ospiti: "Era una delle priorità che avevamo sin dall’inizio, lo avevamo dichiarato – ha detto il presidente Carlo Rivetti – ce l’abbiamo fatta e ce l’abbiamo fatta tutti insieme. Secondo me, questo è un altro passo importante per il nostro stadio". È presentata con la scritta gialloblù ’Settore Campo’, proprio per dare ancor di più la sensazione di essere un’area che viva il campo e la partita nel miglior modo possibile. Il numero uno canarino ha poi detto questo sul momento della squadra di Tesser, di scena nel giorno di Pasquetta allo stadio ’Curi’ con il Perugia di Castori: "Cosa mi aspetto? Quello che mi sono sempre aspettato, una salvezza tranquilla – ha concluso – andrò a Perugia, già da venerdì con tutta la famiglia. Siamo sereni, speriamo sia una buona Pasqua anche per il Modena".

Alessandro Troncone